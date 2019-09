In tempi di crisi è la domanda che fa l’offerta

Vecchia Talpahttps://vecchia-talpa.blogspot.com/2019/09/in-tempi-di-crisi-e-la-domanda-che-fa.html

Di Maio ripete il mantra della politica fiscale ed economica degli ultimi vent’anni da parte di tutti i governi succedutesi: “Un Governo che vuole fare il bene delle persone toglie tasse sul lavoro per permettere alle imprese di assumere nuova gente.”

Questa la frase roboante sparata a tambur battente sui social da Di Maio e rilanciata dai grillini.

Ma vogliamo capire cosa ha voluto dire?

Fare il bene delle persone vuol dire togliere le tasse sul lavoro (e uno pensa ai lavoratori) per permettere alle imprese di assumere nuova gente.

Dunque le tasse si tolgono alle imprese.

Ma non è da almeno inizio crisi del 2008 che togliamo tasse alle imprese? Siamo arrivati persino all’assurdo che le imprese che hanno ricavi da oltre 50 mila euro pagano il 15% di Tasse e lo sconto del 35% sui contributi, mente un lavoratore che ha imponibile da 40 mila ne paga il 43% di IRPEF e paga per intero tutti i contributi!!!

Che forse sono aumentati i posti di lavoro?

E non solo!

Quello che si vuol far credere, che gli imprenditori non investono perché pagano troppe tasse.

Prima ci avevano detto perché il mercato del lavoro era rigido. E hanno tolto lo Statuto del Lavoro e l’art 18 e niente. Poi hanno detto che le tasse erano molte e le hanno rese ridicole e agevolato l’import dei loro capitali esportati, e ridotte i contributi, quasi annullate, dando anche forti incentivi monetari per chi avesse assunto. E niente.