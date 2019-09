La bonifica renana

Fausto Anderlini

Non credo che con la fuoriuscita della tenia e dei suoi accoliti il governo correrà grandi rischi, Col suo partitello personale e la ciurma al seguito l’uomo cercherà di fare il Ghino di Tacco, ma il suo potere di interdizione sarà un bluff. La forza del governo è nel progetto politico che vede impegati 5S e Pd, col concorso di Leu, potendo contare su una maggioranza parlamentare i cui membri non possono permettersi di andare la voto. Una forza che sfrutta una diffusa debolezza umana. Sicchè l’eventuale indebolimento del Pd non dipenderà dall’amputazione del suo gruppo parlamentare (che dalla potatura trarrà semmai maggior forza vitale) ma dall’assetto politico che terrà nella politica di governo e nei rapporti con settori della società e opinione pubblica.

Cosa complessa che richiederà energie straordinarie. Un salto carpiato e con avvitamento. Il Pd e la sinistra in generale escono devastati dal passaggio di Renzi e delle sue orde. L’uscita del reprobo drammatizza e rende manifesto lo stato di distruzione, laddove la linea zingarettiana puntava a un derenzizzazione soft e quasi indolore, all’insegna di un vacuo unitarismo, magari confidando nel beneplacito dei vandali e nascondendo le macerie sotto il letto. Ora è invece improcrastinabile una analisi critica scabrosa di sé. Come è stato possibile che la quasi totalità di una classe politica collaudata e una parte cospicua degli aderenti si sia aggiogata a un avventuriero di tacca così meschina ? Come è stato possibile che l’idea delirante della ‘rottamazione’ di una intera cultura politica potesse diventare il brand identitario del partito ? Occorre un vero congresso di rifondazione della sinistra che assuma l’intero assetto delle questioni: l’identità, la missione, il progetto, l’organizzazione.

Non sarebbe nemmeno decoroso mettere in moto una porta girevole. Quelli che se ne vanno è gli esiliati che ritornano in patria a prenderne il posto. Se alle primarie migliaia e migliaia di votanti provenienti dalle file di Articolo Uno si recarono ai gazebo issando Zingaretti a una misura trionfale, fu per porre le premesse di questo discorso. Ricostruire la sinistra dopo l’atroce malattia.

Quasi tutti i processi politici più rilevanti nella storia nazionale recente (ma non solo) sono germinati nelle regioni rosse. Processi di valenza diversa ma sempre concatenati. L’Ulivo, il prodismo e poi il Pd di matrice veltroniana sono stati anticipati in Emilia. E l’Emilia è stata anche la base originaria del take off grillino. Il Renzismo, infine è partito da enclaves della provincia toscana ed ha poi imperversato, conquistandola, in tutta l’Etruria rossa, dal Tirreno all’Adriatico, di qua e di là dell’Appennino. Ed è qui, nel baluardo geo-politico della sinistra italiana, che le devastazioni hanno toccato il culmine, sino a palesare un rischio reale di sottomissione ad opera delle orde lego-fasciste,

Non è qui il luogo per approfondire le concatenazioni che hanno portato q questo disastro. Nei mesi a venire mi ritirerò a meditare, salmodiando, in una cripta teatrale in fondo a Via D’Azeglio, In quelle segrete prenderà forma una casa di cura underground dove si tenterà una anamnesi a vasto spettro. Tra un bicchiere di neve (sarà inverno) e un caffè come si deve. Nel frattempo si andrà alle regionali in Umbria ed Emilia. E avranno un significato cruciale per l’intero equilibrio politico nazionale. La formazione di battaglia non potrà basarsi su schemi tardivi, meramente difensivi e inerziali. Occorrerà rendere evidente l’idea di un cambiamento strategico. Mostrare che è in campo un nuovo assetto della sinistra di governo. Necessario anche per tenere le conquiste del passato. L’idea di una formazione ‘civica’ che faccia da cornice all’alleanza fra sinistra e 5Stelle è da prendere seriamente in esame. Con un effetto paradossale ma utile nella gestione della transizione. Non per superare i partiti sciogliendoli nel nulla, ma per creare lo spazio di una loro rifondazione. Urgono grandi bonifiche.