Renzi vuole tagliare i servizi

Andrea Pertici

Capisco che per chi guadagna quasi 15.000 euro al mese, salvo se altro, tagliare i servizi significhi poco o nulla. Solo un’operazione di bilancio per evitare magari che salgano un po’ le tasse a quelli che guadagnano come lui.

Ma per le persone che stanno su quei 1.500 euro al mese che secondo Ocse è la media degli stipendi in Italia, o magari anche al di sotto, è una tragedia.