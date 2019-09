Dopo Renzi una nuova sinistra

Alfredo Morganti

Ha ragione Chiara Geloni, Renzi è già uscito dal PD, perché in realtà non vi è mai entrato. Il processo, anzi il tentativo fatto, è stato l’opposto, ossia che il PD e la sinistra “entrassero” in lui e ne fossero fagocitati. L’Opa a questo doveva servire, almeno nelle intenzioni iniziali dell’autore. Se non che, all’audacia dell’ex Sindaco e alla sua sfacciataggine, non è corrisposta una effettiva sagacia politica. La rottamazione doveva per forza tramutarsi in autorottamazione. Il governo ridotto a un abito del premier, e i bonus a unici strumenti di amministrazione del consenso, non potevano di certo garantire un grande futuro.